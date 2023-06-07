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Türkiye
DHA 07.06.2023 04:21

Döner bıçaklı saldırgan biber gazıyla etkisiz hale getirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döner bıçağıyla önce bir iş yerindeki kişiye saldıran, daha sonra polislere de saldırmaya çalışan Kenan Karataş, ekiplerin havaya ateş etmesi ve biber gazı ile yapılan müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Döner bıçaklı saldırgan biber gazıyla etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Getty]

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dün saat 01.00 sıralarında Ekrem Akurgal sokakta Kenan Karataş, yanında bulunan döner bıçağı ile unlu mamuller satışının yapıldığı iş yerine girip, burada bulunan bir kişiye saldırdı.

Olayı gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan Kenan Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Taksi durağında yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelinin bir taksi durağında olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince kıstırılan Karataş, elindeki döner bıçağını bırakmayıp, direnmeye çalıştı.

Karataş, elindeki döner bıçağı ile polislerin üzerine yürürken, ekipler tarafından havaya ateş edildi.Israrla döner bıçağını elinden bırakmayan şüpheli, biber gazıyla yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Karataş, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kenan Karataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. 

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