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Türkiye
DHA 07.06.2023 02:59

İzmir'de 1 kişinin yaralandığı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki şüphelinin pusu kurup, sokak ortasında bir otomobile tabancalarla ateş açması ile ilgili olay anını gösteren güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İzmir'de 1 kişinin yaralandığı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı
[Fotograf: DHA]

Pazar günü öğleden sonra, Onur Mahallesinde meydana gelen olayın görüntülerinde, C.G. ve M.Ç. isimli iki şüpheli sokak üzerinde otomobili park edip, hasımlarının yoldan geçmesini bekledi. Pusu kuran 2 saldırgan, bir süre sonra otomobille gelen H.S.'yi görünce, bindikleri otomobille önünü kesti. Ardından C.G. ve M.Ç., tabancalarla H.S.'nin bulunduğu otomobile art arda ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

Ateş açılan otomobildeki bulunan 2 kişi araçtan inip yaya olarak kaçarken, H.S. ise otomobil ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. C.G. ve M.Ç. de otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden vurulan H.S.'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada tedaviye alınan H.S.'nin sağlık durumu iyi.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunup, 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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