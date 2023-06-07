Eğitime yağış engeli

Samsun'da son 24 saat içinde metrekareye Salıpazarı'nda 207, Ayvacık'ta 180, Terme'de ise 136 kilogram yağış düştü.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak Terme Çayı'nın taşmasına neden oldu. Çayın taşmasıyla birlikte parklar ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.

İl genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler de 1 gün idari izinli sayılacak.

Ordu genelinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Amasya'da sele kapılan otomobildeki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sele kapılan otomobildeki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da sağanak, irili ufaklı heyelanlara sebep oldu.

Sinop Ayancık'taki Gebelit Deresi taştı

Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü Sinop Ayancık'taki Gebelit Deresi taştı.

Doğal barınma alanında demirli 3 balıkçı teknesi zarar gördü. Tekneler vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ayancık ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinden denize dökülen Karasu Çayı da taştı. Karadeniz'e akan çamur sebebiyle, denizin rengi değişti.

Giresun'da köy yolları kapandı

Giresun'da ise sağanak heyelana yol açtı.Köy yolları kapandı. Hasarlı yollarda temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti

Kastamonu'da şiddetli yağışların etkili olduğu Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde heyelanlar nedeniyle köylerde mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Sivas'ta bir lise su altında kaldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir lisenin bahçesi ve bodrum katı su altında kaldı.

Öğrencilerden bazıları arkadaşlarını sırtlarında taşıdı. Bazıları ise ayakkabılarını çıkararak okula girdi...

Tokat'ta dere taştı

Tokat Erbaa'daki Gökal beldesinde sağanak etkili oldu, menfezler tıkandı. Derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.