Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.06.2023 01:07

Eğitime yağış engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar sürüyor. Samsun'un 4 ilçesinde ve il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Sinop'un da Ayancık ilçesinde de taşımalı eğitim görenler için okullar 1 gün tatil edildi.

Eğitime yağış engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Samsun'da son 24 saat içinde metrekareye Salıpazarı'nda 207, Ayvacık'ta 180, Terme'de ise 136 kilogram yağış düştü.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak Terme Çayı'nın taşmasına neden oldu. Çayın taşmasıyla birlikte parklar ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.

İl genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler de 1 gün idari izinli sayılacak.

Ordu genelinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Amasya'da sele kapılan otomobildeki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sele kapılan otomobildeki bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da sağanak, irili ufaklı heyelanlara sebep oldu.

Sinop Ayancık'taki Gebelit Deresi taştı

Metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü Sinop Ayancık'taki Gebelit Deresi taştı.
Doğal barınma alanında demirli 3 balıkçı teknesi zarar gördü. Tekneler vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ayancık ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 

Sinop'un Erfelek ilçesinden denize dökülen Karasu Çayı da taştı. Karadeniz'e akan çamur sebebiyle, denizin rengi değişti.

Giresun'da köy yolları kapandı

Giresun'da ise sağanak  heyelana yol açtı.Köy yolları kapandı. Hasarlı yollarda temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti

Kastamonu'da şiddetli yağışların etkili olduğu Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde heyelanlar nedeniyle köylerde mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Sivas'ta bir lise su altında kaldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir lisenin bahçesi ve bodrum katı su altında kaldı.
Öğrencilerden bazıları arkadaşlarını sırtlarında taşıdı. Bazıları ise ayakkabılarını çıkararak okula girdi...

Tokat'ta dere taştı

Tokat Erbaa'daki Gökal beldesinde sağanak etkili oldu, menfezler tıkandı. Derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.

ETİKETLER
Eğitim Sağanak Samsun
Sıradaki Haber
Konya'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:22
Tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı
00:48
ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında
00:41
Beyaz Saray: Nova Kakhovka Barajı'nda ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz
00:40
Meclis yeni başkanını seçecek
00:35
ABD’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotunun baygın olduğu ortaya çıktı
23:39
Brezilya Devlet Başkanı, yasa dışı ağaç kesimine yönelik yeni önlem paketini açıkladı
Kastamonu'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
Kastamonu'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
FOTO FOKUS
Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ