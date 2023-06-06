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Türkiye
TRT Haber 06.06.2023 22:52

Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler

Artvin Offroad Spor Kulübü üyeleri hafta sonu düzenledikleri gezide aracı arıza yaparak yolda kalan arkadaşlarının durumunu çekirdek çitleyip maç izler gibi izlediler.

Artvin Offroad Spor Kulübü üyeleri hafta sonları düzenledikleri etkinlikte kentin yayla ve köylerine gezi düzenliyor.

Zorlu yayla yollarında arazili araçlarıyla denemeler yapan offroad tutkunları en çıkılmaz rampaları çıkıp, çamurlu yollardan geçerek adrenalin yaşıyor.

Kulüp üyeleri arasında yaşanan tatlı rekabetle hem araç, hem de sürücülerin performansları deneniyor. Yolda kalan arkadaşlarını ise ilginç bir yöntemle cezalandırıyorlar.

Şavşat Arsiyan Yaylasına düzenlenen gezide Artvin Offraod Kulüp Başkanı Zafer Sinir´in aracı arızalanınca yolda kaldı. Geziye katılan arkadaşları Sinir´e yardım etmek yerine aracın başına toplanıp çekirdek çitleyerek izlediler.

Maç izler gibi arkadaşları izleyen offroad tutkunların bu komik görüntüleri sosyal medyada büyük ilgili gördü.

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Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
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