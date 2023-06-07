Tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı

Operasyonlarda 53 adet sahte külçe altın, 13 fosil kalıntısı ile çok sayıda kazı için kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Karabük, Bolu, Bursa ve Ordu’da Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ve polis kimliği de kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği düşünülen 20 kişiyi takibe aldı.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Teknik takip sonucu elde edilen deliller ile 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 13 fosil kalıntısı, 2 tabanca, 1 sikke, 1 top mermisi çekirdeği, 1 madenci saati, 1 polis rozeti, 1 sahte polis kimliği, 1 telsiz, 1 kök kenevir ve 1 el dedektörü ele geçirildi.

30 sim kart, 28 cep telefonu, 1 drone, 2 tablet ve 2 bilgisayara da operasyon kapsamında el konuldu. Şüphelilerin dolandırıcılık amacıyla gömdüğü 53 adet sahte külçe altın da ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Çaycuma ilçesine getirilen 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komandoların da desteğiyle geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen 20 kişiden 1’i tutuklandı.

Şüphelilerden 9'u mahkemede alınan ifadelerinin ardından, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.