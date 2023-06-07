Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.06.2023 01:13

Tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı

Zonguldak merkezli 9 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı ve polis kimliği ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Operasyonlarda 53 adet sahte külçe altın, 13 fosil kalıntısı ile çok sayıda kazı için kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Karabük, Bolu, Bursa ve Ordu’da Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ve polis kimliği de kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği düşünülen 20 kişiyi takibe aldı.

Tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Teknik takip sonucu elde edilen deliller ile 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 13 fosil kalıntısı, 2 tabanca, 1 sikke, 1 top mermisi çekirdeği, 1 madenci saati, 1 polis rozeti, 1 sahte polis kimliği, 1 telsiz, 1 kök kenevir ve 1 el dedektörü ele geçirildi.

30 sim kart, 28 cep telefonu, 1 drone, 2 tablet ve 2 bilgisayara da operasyon kapsamında el konuldu. Şüphelilerin dolandırıcılık amacıyla gömdüğü 53 adet sahte külçe altın da ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Çaycuma ilçesine getirilen 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komandoların da desteğiyle geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen 20 kişiden 1’i tutuklandı.

Şüphelilerden 9'u mahkemede alınan ifadelerinin ardından, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ETİKETLER
Zonguldak Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Eğitime yağış engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:44
Eğitime yağış engeli
00:48
ABD'li eski vali Chris Crhistie de 2024 seçimleri için başkan adayları arasında
00:41
Beyaz Saray: Nova Kakhovka Barajı'nda ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz
00:40
Meclis yeni başkanını seçecek
00:35
ABD’de uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden uçağın pilotunun baygın olduğu ortaya çıktı
23:39
Brezilya Devlet Başkanı, yasa dışı ağaç kesimine yönelik yeni önlem paketini açıkladı
Kastamonu'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
Kastamonu'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
FOTO FOKUS
Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
Yolda kalan arkadaşlarını çekirdek çitleyerek izlediler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ