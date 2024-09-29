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Türkiye
AA 29.09.2024 17:44

İstanbul'da için sağanak uyarısı: 4 ilçeye dikkat

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 8 ila 10 derece birden azalacağı tahmin edilen megakent için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği duyuruldu.

İstanbul'da için sağanak uyarısı: 4 ilçeye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren hissedilmesi bekleniyor.

16 il için sarı kodlu uyarı
16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

4 ilçede yağışlar kuvvetli

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını duyurdu.

İstanbul'da için sağanak uyarısı: 4 ilçeye dikkat

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek: İşte yeni haftanın hava durumu
Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek: İşte yeni haftanın hava durumu

Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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