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Türkiye
AA 29.09.2024 16:12

Adıyaman Havalimanı'nda gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Adıyaman Havalimanı'nda acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Adıyaman Havalimanı'nda gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
[Fotograf: AA]

Tatbikatta senaryo gereği kuleden, bir uçağın kaza kırıma uğradığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

Adıyaman Havalimanı'nda gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Adıyaman Havalimanı Müdürü Mahmut Atalay, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını bildirerek, "Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

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