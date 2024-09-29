Köpeğine tasma takması uyarısında bulunanları darbeden zanlı yakalandı

Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.

Yapılan araştırmada, köpeğin sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K'yi darbettiği anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli D.Ö'yü, Şişli'deki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.