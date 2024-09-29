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Türkiye
AA 29.09.2024 14:11

Köpeğine tasma takması uyarısında bulunanları darbeden zanlı yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta parkta gezdirdiği köpeğine tasma takması uyarısında bulunan 1'i kadın 2 kişiyi darbeden zanlı gözaltına alındı. Darp anı kameraya böyle yansıdı.

Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.

Yapılan araştırmada, köpeğin sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K'yi darbettiği anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli D.Ö'yü, Şişli'deki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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Köpeğine tasma takması uyarısında bulunanları darbeden zanlı yakalandı
Köpeğine tasma takması uyarısında bulunanları darbeden zanlı yakalandı
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