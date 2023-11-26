Hafif Sağanak Yağışlı 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 18:13

İstanbul'da fırtına etkisini kaybedecek

İstanbul Valiliği, kentte dünden beri etkili olan ve turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.

İstanbul'da fırtına etkisini kaybedecek

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin, 26 Kasım Pazar'ı 27 Kasım Pazartesi'ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak, halkımıza yaptığımız uyarıların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye yönelik çalışma yürüttük" ifadeleri kullanıldı.

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Açıklamada, başta AFAD olmak üzere tüm birimlerin bu süreçte tedbirleri aldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım Cumartesi'den bu yana İstanbul'da hava olayları sebebiyle meydana gelen olaylar ise şu şekilde sıralanmıştır; İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 46 sefer iptal edilmiştir. "

Açıklamada, İDO'nun 28, BUDO'nun 14, Şehir Hatları'nın da 7 olmak üzere toplam 49 seferin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılarak, "Boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmamıştır" denildi.

ETİKETLER
İstanbul Fırtına Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Yurt genelindeki sel ve fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine gitti
18:56
Samsun’da 5 katlı binada yangın
19:13
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
19:08
Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
18:36
Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık
18:26
İnsani ara 3. gününde: Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ