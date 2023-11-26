İstanbul'da fırtına etkisini kaybedecek

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin, 26 Kasım Pazar'ı 27 Kasım Pazartesi'ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak, halkımıza yaptığımız uyarıların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye yönelik çalışma yürüttük" ifadeleri kullanıldı.

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Açıklamada, başta AFAD olmak üzere tüm birimlerin bu süreçte tedbirleri aldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım Cumartesi'den bu yana İstanbul'da hava olayları sebebiyle meydana gelen olaylar ise şu şekilde sıralanmıştır; İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 46 sefer iptal edilmiştir. "

Açıklamada, İDO'nun 28, BUDO'nun 14, Şehir Hatları'nın da 7 olmak üzere toplam 49 seferin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılarak, "Boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmamıştır" denildi.