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Türkiye
AA 26.11.2023 18:08

Yurt genelindeki sel ve fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

AFAD yurt genelinde hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sel ve fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yurt genelindeki sel ve fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yurt genelindeki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının yaşandığı belirtildi.

Bazı illerde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu
Bazı illerde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde sarı uyarı verildiği, valilik, kaymakamlık, il AFAD müdürlükleri ile vatandaşlara uyarı mesajı gönderildiği anımsatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup, ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmekte. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul'dan geldi."

Şereflikoçhisar'da 4 asker yaralandı

Açıklamada, Sinop'un Erfelek ilçesinde fırtına nedeniyle bir yapıdaki çökmede enkaz altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Konya'da da aşırı yağıştan korunmak için ahıra sığınan 5 vatandaşın, burada meydana gelen göçüğün altında kaldığı, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği vurgulandı.

Giresun'da ise çatı uçması sonucunda 2 vatandaşın yaralandığı duyuruldu.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarla birlikte olaylara 918 personel, 174 araç ile müdahale edildiği, yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 kişinin kurtarıldığı belirtildi.


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