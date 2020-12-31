Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da fabrika yangınında 10 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 10 işçi dumandan etkilendi.
Çatalca'da bulunan saat fabrikasında, boya bölümünde saat 16.50 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma, güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında boya kısmında bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 10 işçinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.
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