Çatalca'da bulunan saat fabrikasında, boya bölümünde saat 16.50 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma, güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında boya kısmında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 10 işçinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.