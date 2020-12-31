Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, ellerindeki Bizans dönemine ait olduğu ifade edilen lahit mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde 2 şahsın, ellerindeki tarihi eser niteliğindeki Bizans dönemine ait lahit mezar taşını satmak için müşteri aradığını belirledi.
Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerle alıcı gibi davranarak irtibat kuran jandarma, buluşma noktasında operasyon düzenledi.
Mezar taşı Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri lahit mezar taşı ise incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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