Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 19 kişi katledildi.

Aynı mahallede 5 Mart 1995'te düzenlenen ikinci terör saldırısında da 4 kişi hayatını kaybetti.

25 yıl önce her iki saldırıda hayatını kaybedenler için yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak anma töreni düzenlendi.

“Hiçbirinin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, terör saldırılarında 25 cana kıyıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın cani yüzünü o zamanda da gösterdiğini dile getiren Gözlet, "Anasının kucağındaki, kundaktaki 6 aylık bebeği, doğumuna 1 ay kalmış, bir hafta kalmış hamile ablamızı, onun karnındaki bebeğini katlederken hiç içinde bir vicdan, yüreğinde bir acıma duygusu var mıydı? Hiçbirinin kanı yerde kalmadı kalmıyor da" dedi.

"Bu katliamı yapanları lanetliyoruz"

Şehit yakınlarından Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın bu saldırılarla yetinmediğini, daha sonra da saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Katliamlarda kundaktaki çaresiz bebeklerin de katledildiğini aktaran Çiçek, "Dünyada habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katledilmiştir. Bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz” diye konuştu.

Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.