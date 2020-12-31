Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bottaki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.