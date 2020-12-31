Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme açıklarında 6 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bottaki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.
Harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Yasal Düzenlemeler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 18:24
- 18:18
- 18:14
- 18:15
- 17:57
Sıradaki Haber
302 internet sitesine erişim engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz