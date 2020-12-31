Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eşiyle tartıştığı sırada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine giden R.B. ile kocası Y.B. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
İddiaya göre R.B., Muratlı ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde tartıştıkları sırada araçtan atladı.
Yaralı kadın, eşinin bildirmesi üzerine ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen R.B.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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