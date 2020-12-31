Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine giden R.B. ile kocası Y.B. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre R.B., Muratlı ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde tartıştıkları sırada araçtan atladı.

Yaralı kadın, eşinin bildirmesi üzerine ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen R.B.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.