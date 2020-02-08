İstanbul Valiliğinin Twitter hesabında "#MisafirEdelim" etiketiyle bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz" sözlerine yer verildi.

HAVA SOĞUK

KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!



Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz.#MisafirEdelimhttps://t.co/pivhxaYeak pic.twitter.com/5sozaDsHdF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 7, 2020

Paylaşımda, İstanbul'un 39 ilçe kaymakamlığının iletişim bilgilerine de yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise, "Valiliğimiz koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz" denildi.