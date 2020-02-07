Haber Giriş: Kaynak: AA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen'de uçuşlar azaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.
Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.
Etiketler: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuş azaltmaSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 23:53
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