Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.

Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.