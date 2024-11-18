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Türkiye
AA 18.11.2024 15:55

İstanbul'da DEM Partili 2 ilçe yöneticisi gözaltına alındı

İstanbul'da, DEM Partinin Esenyurt ilçe binasında PKK'lı bir teröristin sözde anmasının yapılmasına ilişkin partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

İstanbul'da DEM Partili 2 ilçe yöneticisi gözaltına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.

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İstanbul PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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