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Türkiye
AA 18.11.2024 13:57

Beşiktaş'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta, 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşiktaş'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Konaklar Caddesi'nde bulunan binanın giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında bulunan 10 kişiyi merdivenle tahliye etti.

Yangının söndürülmesinin ardından dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Binada ikamet eden Nurgül Doğan, basın mensuplarına, yangın sırasında şiddetli sesler duyduklarını belirterek, "Biz, yangın merdiveninden tahliye olduk ama tahliye olamayanlara da itfaiye destek oldu. Sanırım trafolardan çıkmış" dedi.

Görgü tanığı Emre Kılıç ise ilk olarak kendilerinin yangın tüpüyle olaya müdahale ettiklerini anlattı.

Kılıç, "Söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. İtfaiye gelip müdahale etti. Üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Dumandan da etkilenenler oldu" diye konuştu.

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