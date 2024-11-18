Kahramanmaraş'taki 5 bin 412 konut ve iş yerinin teslimine 2025'te başlanacak

Deprem öncesinde "şehrin kalbi" olarak anılan Cahit Zarifoğlu Caddesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgenin yeniden imarı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehir merkezinin ayağa kalkması için özellikle Hükümet Bulvarı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi'nde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu anlamda bölgede 5 bin 412 bağımsız birimin inşasının devam ettiğini anlatan Ünlüer, şöyle konuştu:

"Bunları 2025 yılının mayıs ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Azerbaycan Mahallesi'ndeki 24 derslikli okulumuz bitti. Ebrar Sitesi'ni muhtemelen şubat ayında yine hak sahiplerine dağıtmayı planlıyoruz. İlimiz genelinde Doğukent ve Güneş Evleri'ni de kattığımız zaman yaklaşık 20 bine yakın da şehir merkezinde bir yerinde dönüşüm diyelim, kentsel dönüşüm diyelim ama şehir merkezlerini ağaya kaldırmış olacağız bu 20 bin konutla beraber."

Kent merkezindeki yapıların bazılarında yüzde 90 seviyelerine ulaştıklarını belirten Ünlüer, bölgede ilk çalışmaların yapıldığında, zamanın çoğunlukla zemin iyileştirme çalışmalarına harcandığını, şimdilerde ise fiziki çalışmaların daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

Yeni yılın başında anahtar teslimleri başlayacak

Ocak ayından itibaren kent merkezindeki yapıları peyderpey hak sahiplerine teslim etmeye başlayacaklarını dile getiren Vali Ünlüer, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin etrafındaki yapılar ve Hükümet Bulvarı'ndaki yapılar yüzde 90 seviyesinde, Ebrar Sitesi'nde yüzde 63 seviyesinde, diğerleri ise yüzde 45 seviyelerinde ancak çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Buralarda zemin iyileştirmesi yapıldığı için zamanın çoğu oralarda harcandı, şu anda ise fiziki ilerleme daha hızlı. Ocak ayından itibaren buralarda vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize peyderpey yerlerini teslim etmeye başlayacağız, o zaman da binalarımızda yerleşim başlamış olacak."