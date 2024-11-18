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Türkiye
AA 18.11.2024 12:50

Scootera koltuk monte etti, cezadan kurtulamadı

Muğla'da, koltuk monte ettiği scooter ile trafikte seyreden kişiye 3 bin 12 lira ceza uygulandı.

Muğla'da Kötekli Mahallesi'nde Oğuzhan B. satın aldığı scooteri koltuk monte ederek kara yolunda kullandığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Oğuzhan B'nin "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaştığı video, çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve yorumlandı.

Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Oğuzhan B'ye, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesti.

"Artık daha dikkatli olacağım"

Oğuzhan B, gazetecilere, kısa bir süre önce ehliyetine polis ekiplerince el konulduğunu, ulaşım için başka taşıtı olmadığını söyledi.

Ehliyet gerektirmeyen scooter satın aldığını anlatan Oğuzhan B, "Scooter'e ev koltuğu yerleştirdim. Konforlu ve yorulmadan yolculuk yapabiliyordum. Trafiği tehlikeye attığımı ve bunun suç olduğunu bilmiyordum. Artık daha dikkatli olacağım" dedi.

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Ehliyet Muğla Polis Trafik
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Scootera koltuk monte etti, cezadan kurtulamadı
Scootera koltuk monte etti, cezadan kurtulamadı
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