Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da boru patladı, eğitim kurumunu su bastı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Üsküdar'da İSKİ’ye ait şebeke hattı borusu patladı. Patlama sonucu bir eğitim kurumunun bodrum katı su ile doldu.
Cumhuriyet Mahallesi Kani Karaca Sokak'taki dans ve müzik eğitim veren bir özel eğitim kurumunun bodrum katını su bastı.
Yapılan incelemeler sonucu İSKİ'ye ait borunun patladığı tespit edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Binanın bodrum katlarındaki su itfaiye ve İSKİ ekiplerince tahliye edildi.
Su baskını sonucu maddi hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
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