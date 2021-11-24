Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 425 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da jandarma birimlerince sahte alkol üretilen bir adrese yönelik baskında 425 litre etil alkol ile üretimde kullanılan 1 ton malzeme ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak Kızılca Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkollü içki imalatı yapıldığı belirlendi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen C.K. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 425 litre etil alkol ile 1 ton ham madde ve malzeme ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Sahte Alkol Sahte İçki
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