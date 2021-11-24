Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hızı zaman zaman saatte 60 ila 70 kilometreye ulaştı. Fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Fırtına sebebiyle sabah 07:30 İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferini iptal etti. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. Limanda tahmil ve tahliye yapılamıyor.

İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı.

Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil tarafında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü.

Meteoroloji yetkililerince fırtınanın yarın akşam saatlerinde sona ereceğini ve ardından bölgede 3 gün lodosun etkili olacağı belirtildi.