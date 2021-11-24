Tesisatçı 28 yaşındaki Sefa Kayacık, Fatih Mahallesi'nde tıkanan su giderini açmak için bir apartmana gitti. Kayacık, makinesiyle kanalda kapalı yeri tespit etti.

Makinenin belirlediği bölgede kanal borusunu kırarak temizlemeye başlayan Kayacık, çeyrek altının takılı olduğu altın bilekliği fark etti.

Tüm apartmanı gezdi, altının sahibini buldu

Giderden altın bileklik çıkmasına şaşıran Kayacık, 10 daireli apartmanın kapılarını teker teker çalarak bilekliğin sahibini buldu.

Kayacık, altını sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Zemin katta oturan müşterime 'Kayıp bir şeyiniz var mı?' diye sordum. O da 1 yıl önce çeyrek altınlı bileklik kaybettiğini söyledi. Elimde bulunan bileklikteki özellikleri saydı. 'Al, bu sizin, helal malmış' dedim ve teslim ettim. Kadın altının hediye olduğunu ve 1 yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek teşekkür etti" dedi.