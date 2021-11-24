Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yediemin deposundan 4 LPG tankı çalındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yediemin deposundan 26'şar ton kapasiteli 4 LPG tankının çalındığı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Paşaköy Mahallesi'ndeki bir yediemin deposunun sorumlusu, iş yerinde bulunan LPG dolum tanklarının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu.
"Her biri 26 ton"
İnceleme sonucu her biri 26 ton kapasiteli 4 LPG dolum tankının yediemin deposunda olmadığı belirlendi.
Yediemin deposunda çalışan bir kişinin ifadesinin alındığı, tankların bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
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