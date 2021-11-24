Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Paşaköy Mahallesi'ndeki bir yediemin deposunun sorumlusu, iş yerinde bulunan LPG dolum tanklarının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu.

"Her biri 26 ton"

İnceleme sonucu her biri 26 ton kapasiteli 4 LPG dolum tankının yediemin deposunda olmadığı belirlendi.

Yediemin deposunda çalışan bir kişinin ifadesinin alındığı, tankların bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.