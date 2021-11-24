Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi’nde 1835 yılında inşa edilen Aya Triada Kilisesi, mübadele döneminin ardından kaderine terk edildi.

Kilisenin fresklerine kimliği belirsiz kişiler zarar verdi. Yapının çan kulesi ve duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Kiliseye 30 yıl öncesine kadar ziyaretçi geldiğini söyleyen mahallelilerden Halil Elemeği, "Aya Triada Kilisesi mahallenin sembollerinden bir yer. Tarihi kilisenin şu anki durumu içler acısı. Defineciler, kilisenin iç kısmını delik deşik etti. 30 yıl öncesine kadar kiliseyi görmeye gelenler vardı. Papazlar ayin için geldiler. Kilisenin durumuna bakarak gözyaşı döktüler. Hiçbir şekilde güvenlik olmadığı gibi yıkılma tehlikesi var. Çocuklar kapı açık olduğu için kilisenin içerisinde oynuyor. 1835 yılında yapılan Endürlük Aya Triada Kilisesi bakımsızlıktan yok olmakta ve yıkılmaktadır. Definecilerin saldırısına uğrayan ve sayısız defa kazılan bu kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.