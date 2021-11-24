Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.B., H.T., R.V., A.Y. ve M.Y.'yi yakaladı.

Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.