Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.B., H.T., R.V., A.Y. ve M.Y.'yi yakaladı.
Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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