Afyonkarahisar güne yağmur yağışı ile başladı.

Yağmur yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kentte günün en yüksek sıcaklığı 10 derece olarak ölçüldü.

Yağmur yağışının yarın da devam edeceği ve bir günlük aranın ardından hafta sonu tekrar devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlar sevinçle karşıladı

Kentte uzun süren kuraklıktan sonra yağmur yağması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşların ise şemsiyeleri ile sokağa çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı.