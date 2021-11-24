Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da yağmur yağışı sevinçle karşılandı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da erken saatlerde başlayan yağmur gün boyu etkili oldu. Vatandaşlar uzun süredir beklenen yağışı sevinçle karşıladı.
Afyonkarahisar güne yağmur yağışı ile başladı.
Yağmur yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kentte günün en yüksek sıcaklığı 10 derece olarak ölçüldü.
Yağmur yağışının yarın da devam edeceği ve bir günlük aranın ardından hafta sonu tekrar devam etmesi bekleniyor.
Vatandaşlar sevinçle karşıladı
Kentte uzun süren kuraklıktan sonra yağmur yağması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Öte yandan, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşların ise şemsiyeleri ile sokağa çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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