İstanbul'da bir sürücü rastgele araçlara çarparak kaçtı: O anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da bir sürücü, yan yoldaki birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Yenibosna'da yakaladı. Olayda, 7 araçta ve 1 motosiklette hasar oluştu.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaşanan olaya tanık olan bir kişi, yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracın kendisinden korna çalarak yol istediğini belirterek "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler" dedi.