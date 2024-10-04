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Türkiye
DHA 04.10.2024 17:02

Kağıt bobini otomobilin üzerine düştü

Manisa'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için tır sürücüsü manevra yaptı. Tırdan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıt bobini otomobilin üzerine düştü

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden plakalı kağıt bobini yüklü tırın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Kağıt bobini otomobilin üzerine düştü

Tırdan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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