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Türkiye
AA 04.10.2024 16:43

3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İnceleme sonucu şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri isimlerinin hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi olaylara karıştığını ve durumun düzeltilmesi için ellerindeki ziynet eşyaları ile nakit paraların kontrol edilmesi gerektiği bahanesiyle dolandırdıkları belirlendi.

Bartın, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Bartın Dolandırıcılık
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