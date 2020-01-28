Yolu kestiler, belge sordular. Ancak durduran polis değil, taksicilerdi. İstanbul'da korsan taksi gerginliği yaşandı. Taksiciler turizm şirketine ait aracın önünü kesti.

Belge isteyip sürücüsü ve turisti sorgulamaya kalkıştı. O anları sürücü de cep telefonu ile kaydetmek istedi. Ancak görüntülendiklerini anlayan taksiciler buna da müdahale etti.

Araç trafikten men edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından taksinin şoförü E.G'yi yakaladı.

Şüpheliye, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132, belediyenin verdiği çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan bin 228 lira olmak üzere toplam bin 360 lira ceza kesildi.

Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca aracın, Ticari Taksinin Çalışma Ruhsatı İstanbul Büyükşehir Belediyesince süresiz iptal edildi.

Durdurulan turizm şirketinin 34 CBM 474 plakalı araç sürücü M.A.A'nın şüpheliden şikayetçi olduğu ve yarın polise müracaat edeceği öğrenildi.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü E.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine teslim edildi.