İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem kurtarma ve enkaz temizleme çalışmaları sürerken Erzurum’a tatile gitmesi eleştiri konusu oldu.

İmamoğlu, sosyal medyada gelen yoğun eleştirilere tatil fotoğraflarıyla yanıt verdi ve "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" dedi.