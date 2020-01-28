İmamoğlu'ndan tatil fotoğraflarına açıklama
Haber Giriş:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurtarma çalışmaları devam ederken Erzurum'a gitmesiyle ilgili gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem kurtarma ve enkaz temizleme çalışmaları sürerken Erzurum’a tatile gitmesi eleştiri konusu oldu.
İmamoğlu, sosyal medyada gelen yoğun eleştirilere tatil fotoğraflarıyla yanıt verdi ve "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" dedi.
Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum pic.twitter.com/4LK7qPQIQ0— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2020
Etiketler: tatil erzurum elazığ deprem ekrem imamoğluSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 13:37