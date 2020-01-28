Kaza yapan kamyonet otoparktaki aracın üstüne düştü
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Avcılar TEM Bağlantı yolunda önündeki otomobile çarpan kamyonet bariyerleri aşarak otoparktaki lüks aracın üstüne düştü. Kamyonetin otoparka düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'dan Ankara istikametine giden Ramazan Karadağ yönetimindeki kamyonetle, aynı yönde giden bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerleri aşarak, bir siteye ait otoparka düştü. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak, durabildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kamyonetin çarptığı otomobildeki kadın ve kız çocuğu ise kazayı yara almadan atlatırken, korku ve panik yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: trafik Kazası otopark lüks oto kamyonetSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 13:10