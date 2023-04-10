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Türkiye
DHA 10.04.2023 09:27

İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu

İstanbul Saraçhane'de bulunan binanın karşısında yer alan, 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürüttüğü kazıda toprak altından bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu.

İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu
[Fotograf: DHA]

Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde yer alan, Ayasofya’dan da önce inşa edilmiş yaklaşık bin 500 yıllık Polyeuktos Kilisesi alanında arkeoloji kazıları sürüyor.

Aziz Polyeuktos'a adandığı için bu ismi alan kilise, 11. yüzyılda önce harap edildi, sonra da yağmalandı. Kilisenin kıymetli parçaları ve sütunları Venedik'e kaçırıldı.

İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu

1960'lı yıllarda alt geçit yapımı sırasında kiliseye ait bazı tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Aziz Polyeuktos Kilisesi'nde kazı çalışması yapıldı. 5-6 yıl süren kazı çalışmasının ardından kilise eski haline terk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekiplerince Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 8 Haziran 2022 tarihinde kazı çalışması başlatıldı.

İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu

Çalışmaların yürütüldüğü alanda Haşim İşçan Geçidi'ne 20 metre kadar yakın mesafede yer altı dehlizi bulundu. İçerisinde mozaik ve taş kakmalar bulunan yer altı dehlizinin, işlenmiş mermerlerle biçim verilmiş ve kabartmalarla bezenmiş yapı taşları da dikkat çekiyor.

İstanbul'da bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu

Yapının İstanbul'un deprem hafızasına örnek bir yer altı dehlizi olduğunu vurgulayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmaların tamamlandığını belirterek 1 ay sonra Saraçhane Arkeoloji Parkı'nın açılacağını duyurdu.

Yer altı dehlizinin deprem hafızasına ilişkin raporu da kamuoyuyla paylaşılacak.

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