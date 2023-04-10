Kadıköy'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı

Saat 23.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.