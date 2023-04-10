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Türkiye
AA 10.04.2023 03:55

Çorum'da camiden çıkanlara ateş açıldı: 6 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Çorum'da camiden çıkanlara ateş açıldı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel, teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çorum Bireysel Silahlanma
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