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Türkiye
TRT Haber 10.04.2023 06:13

Doğu bölgelerde toz taşınımı bekleniyor

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Doğu bölgelerde toz taşınımı bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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