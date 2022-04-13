İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Ortaköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda ana vatanları Hindistan olan beyaz kaplan ile Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu.

Hayvanların yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Koruma altına alınan hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında ise 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.