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Türkiye
AA 18.06.2024 16:00

İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde hayvan pazarlarında satışlar sürerken bazı satıcılar çadırlarını toplamaya başladı.

İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
[Fotograf: AA]

Kentteki kurban pazarlarında büyükbaş hayvanların çoğunluğu satıldı, küçükbaş hayvan satıcıları ise ellerinde kalan az sayıdaki kurbanlıkları satmayı sürdürüyor.

Bayramın üçüncü gününde daha ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bir süre pazarları gezdi.

Tüm hayvanlarını bitiren satıcılar çadırlarını toplamaya başlarken belediye ekipleri ise kaldırılan çadırların yerlerini kireçleyip, ilaçladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bahçelievler'deki kurban satış noktasında yeri bulunan Zekai Koyuncu, Tokat'tan getirdiği 450 küçükbaş hayvanın tamamını dün öğle saatlerinde bitirdiğini söyledi.

Koyuncu, müşterileri memnun kaldığı için her yıl kendisinden kurbanlık aldığını dile getirerek, memleketinden hayvan getiren köylünün marketlerden pahalı satabildiğini fakat köyden gelen üreticiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Satıcı Enes Genç, Ordu'dan toplam 210 küçük baş hayvan getirdiğini, şu anda 30 hayvanı kaldığını söyledi.

Bu yılki satışların geçen yıla göre daha hızlı olduğuna dikkati çeken Genç, elde kalanları bitirerek bugün memleketine gitmeyi planladığını ifade etti.

Pazarda ancak birkaç çadırın kaldığını belirten Genç, bu yılın satış açısından verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Çalışkan ise daha uygun fiyata kurbanlık alabilecekleri düşüncesiyle bayramın üçüncü gününde pazara geldiklerini dile getirdi.

Fiyatlarda çok büyük bir değişiklik görmediğini belirten Çalışkan, dini açıdan bugün kurbanlık alıp kesmelerinin zorunluğu olduğunu anımsattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayram havasını almak için pazara geldi

Engin Kılıçarslan da hisseyle kurbanlık alıp kestiğini, dini ibadet olarak kesilen hayvanın etini kendi buzdolabına koymak istemediğinden çocukların yemeleri için küçükbaş hayvan alacağını kaydetti.

Pazar yerini gezmekten çok hoşlandığını anlatan Kılıçarslan, Anadolu'dan gelen insanları görüp, bayramın havasını yaşamak için buraya geldiğini aktardı.

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