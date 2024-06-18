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Türkiye
AA 18.06.2024 15:21

RTÜK Başkanı Şahin: Örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadele sürecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: Örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadele sürecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı.

İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."

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