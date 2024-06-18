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Türkiye
AA 18.06.2024 14:27

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu.

Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 32 bin 249 yerli ve yabancı turist gezdi.

Zaman zaman giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kuyruk oluştu.

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

​​​​​​​Bölgeyi görmeye gelen misafirler beyaz travertenlerde yürüyüp, su dolu havuzlarda serinlemeye çalıştı. Fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen turistler, antik kenti de gezdi. Bazı turistler ise dört mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza girdi.

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

Tokat'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Musa Tok, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek istediğini söyledi.

Balıkesir'den gelen Ayşe Çetiner de kızıyla aile ziyareti için geldiği Pamukkale'de güzel vakit geçirdikleri için şanslı hissettiklerini anlattı.

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