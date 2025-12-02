Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
AA 02.12.2025 16:34

İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne soruşturma: 65 sanığa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne soruşturma: 65 sanığa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan internet üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Ay grubu" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirilen açıklamada, sanıkların "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmа" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.

