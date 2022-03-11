Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da AVM'lerin çalışma saatleri değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle bugün alışveriş merkezlerinin saat 12.00 ile 19.00 arasında çalışması kararlaştırıldı.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün saat 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını 19.00'da ise kapanacağını açıkladı.
Avdagiç'in sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda şu sözler yer aldı:
"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır."
Etiketler: Alışveriş Alışveriş Merkezi İstanbul İTO
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