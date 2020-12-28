Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ATM yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
Sabaha karşı Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan özel bankalara ait ATM'lerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü, ATM'de hasar oluştu.
Olay yerine gelen banka görevlileri de bankamatiklerde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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