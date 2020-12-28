Sabaha karşı Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan özel bankalara ait ATM'lerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü, ATM'de hasar oluştu.

Olay yerine gelen banka görevlileri de bankamatiklerde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.