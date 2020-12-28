Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yoldan çıkan servis devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisi devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: AA]
Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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