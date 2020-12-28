Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arifiye-Sapanca ilçeleri arasında bulunan İl Ormanı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, mahalleli ve polis ekiplerinin de yardımıyla alevler büyümeden söndürüldü.
Muhtar Yusuf Yavuz, alevleri fark edince mahallenin gençleriyle müdahale ettiklerini belirterek "Elimizden geleni yaptık. Mahallenin gençlerine, polise, jandarmaya, itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.
Etiketler: Orman Yangını
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