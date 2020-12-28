75 yaşındaki Ali K, hafta sonu kısıtlamasını geçirmek için gittiği Ekinözü ilçesi kırsal Kabaktepe Mahallesi'nden sabah 46 VB 109 plakalı aracıyla ayrıldı. Yaşadığı Elbistan ilçesindeki evine dönmeyen Ali K'nin yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapılan aramalar sonucu Ali K'nin kullandığı aracın Kabaktepe Mahallesi Çınarlı Mezrası yolunda 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Jandarmanın haber vermesi sonucu kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.