Barış Mahallesi'nde 72 yaşındaki T. A'nın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu alevler bitişiğindeki oğlu Y.A'nın evine de sıçradı.

Alevler nedeniyle evlerinden çıkamayan 6 kişi komşuları tarafından camlardaki demirler kesilerek dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Komşularını camdaki demirleri keserek dışarı çıkaran Kadir Tuncer, sesler üzerine yangın alanına geldiğini belirterek olayı anlattı:

"Bir evin çatısı çökmüştü. Sol taraftaki eve yardıma gittik çünkü evde 3 kişi olduğunu öğrendik. Ben demir kesme aletiyle camdaki demir korkulukları kesmeye çalıştım ve demirleri kaldırdım. Sağ evdekiler de bağırınca onlarında demir korkuluklarını kaldırarak çıkarmaya çalıştık. Komşularımızla birlikte yardımcı olmaya çalıştık."