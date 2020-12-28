İzmir'de yangında mahsur kalanları komşuları kurtardı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yanan 2 evde mahsur kalanları, komşuları camlardaki demirleri keserek kurtardı.
Barış Mahallesi'nde 72 yaşındaki T. A'nın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu alevler bitişiğindeki oğlu Y.A'nın evine de sıçradı.
Alevler nedeniyle evlerinden çıkamayan 6 kişi komşuları tarafından camlardaki demirler kesilerek dışarı çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
Komşularını camdaki demirleri keserek dışarı çıkaran Kadir Tuncer, sesler üzerine yangın alanına geldiğini belirterek olayı anlattı:
"Bir evin çatısı çökmüştü. Sol taraftaki eve yardıma gittik çünkü evde 3 kişi olduğunu öğrendik. Ben demir kesme aletiyle camdaki demir korkulukları kesmeye çalıştım ve demirleri kaldırdım. Sağ evdekiler de bağırınca onlarında demir korkuluklarını kaldırarak çıkarmaya çalıştık. Komşularımızla birlikte yardımcı olmaya çalıştık."